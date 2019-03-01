تسونامي جليدي يضرب هذه البحيرة (فيديو)

ضرب تسونامي جليدي ضفاف بحيرة، بعد أن ضربت رياح سريعة جدا المكان.

ويظهر فيديو نشرته الغارديان قطعا كبيرة من الجليد تخرج من البحيرة إلى ضفافها، مما أدى إلى تجمع الجليد على ممشى محاذي للبحيرة.

وغطى الثلج ضفاف بحيرة "Erie" والتي تقع بين أمريكا وكندا.