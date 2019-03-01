ديلارا كازيموفا في شرم الشيخ للغناء في افتتاح "مهرجان السينما الآسيوية"

وحرصت ديلارا فور وصولها على إجراء بروفة حفل الافتتاح، المقرر إقامته غدا السبت على مسرح الحفل، إذ أعربت عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المهرجان، وقدومها للمرة الأولى إلى مصر هوليوود الشرق، موضحة أنها كانت تتمنى القدوم منذ عدة سنوات إلا أنه لم يكن هناك فرصة مناسبة، إلى أن تحقق حلمها أخيرا بالمجئ إلى مصر والاستمتاع بها، نظرا لكونها مقصد سياحي هام حول العالم، وتتمتع بأماكن خلابة.
وأضافت أنها ستحرص خلال الحفل على الغناء بموسيقى أقرب للأغاني العربية والتي ينسجم معها المصريون، معربة عن تحمسها الشديد للغناء أمام الجمهور المصري.
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