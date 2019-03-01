ديلارا كازيموفا في شرم الشيخ للغناء في افتتاح "مهرجان السينما الآسيوية"

وصلت المطربة العالمية، ديلارا كازيموفا، إلى شرم الشيخ منذ قليل، قادمة من دولة أذربيجان، إذ من المنتظر أن تحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، الذي يقام في الفترة من 2 حتى 8 مارس/آذار الجاري.

وحرصت ديلارا فور وصولها على إجراء بروفة حفل الافتتاح، المقرر إقامته غدا السبت على مسرح الحفل، إذ أعربت عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المهرجان، وقدومها للمرة الأولى إلى مصر هوليوود الشرق، موضحة أنها كانت تتمنى القدوم منذ عدة سنوات إلا أنه لم يكن هناك فرصة مناسبة، إلى أن تحقق حلمها أخيرا بالمجئ إلى مصر والاستمتاع بها، نظرا لكونها مقصد سياحي هام حول العالم، وتتمتع بأماكن خلابة.

© Photo / Abdullah Hemeid المطربة ديلارا كازيموفا من أذربيجان

وأضافت أنها ستحرص خلال الحفل على الغناء بموسيقى أقرب للأغاني العربية والتي ينسجم معها المصريون، معربة عن تحمسها الشديد للغناء أمام الجمهور المصري.