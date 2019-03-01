بعد أوسكار... رامي مالك مرشح لـ "جيمس بوند"

بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"، يقترب الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، من المشاركة في أحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

وذكر تقرير لموقع "كولايدر"، أن مالك في مفاوضات نهائية للظهور في الفيلم الجديد، والذي سيجسد في أحداثه دور الشرير الرئيسي.

© AP Photo / Chris Pizzello/Invision إذاعة صينية تعدل خطاب قبول رامي مالك للأوسكار

وكانت مجلة "فارايتي" الأمريكية ذكرت، في شهر ديسمبر/كانون الأول، أن الشركة المنتجة للفيلم كانت تخطط لضم رامي مالك له، ولكنه كان مترددا من قبوله، بسبب تخوفه من تضارب جدول مواعيده، لانشغاله في تصوير الموسم الأخير من المسلسل التلفزيوني "مستر روبوت"، ولكنه حاليا لا يواجه مشاكل في هذا.

ويحمل فيلم "جيمس بوند" الجديد رقم 25 في مسيرته السينمائية، ويحمل اسم "شاترهاند"، ومن بطولة الممثل البريطاني، دانييل كريغ.

وسيبدأ تصوير الفيلم في نيسان/أبريل المقبل، على أن يتم طرحه بالسينمات في نفس الشهر من العام المقبل 2020.

وأصبح رامي مالك، أول عربي في التاريخ، يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل، وذلك عن تجسيده لدور مطرب الروك الراحل، فريدي ميركوري، في فيلم "الملحمة البوهيمية"، من إخراج برايان سينجر.