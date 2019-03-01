حليمة بولند تنشر لقطات مثيرة لها في الأردن... كله فوائد

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل من حولها من جديد، بسبب أحدث ظهور لها في الأردن.

وشاركت بولند صور عبر حسابها الخاص عبر تطبيق "سناب شات"، والتي تظهر فيها وقد غطت جسدها بطين البحر الميت في جلسة علاجية لبشرتها، وظهر جزء من جسمها عار وهو مغطى بالوحل العلاجي.

وأكدت أن الوحل العلاجي في البحر الميت، مفيد في علاج البشرة.

وأوضحت بولند في فيديو أنها قضت أوقاتا ممتعة في الأردن، لافتة إلى أنها سترتدي ملابسها استعدادا للذهاب إلى المطار ومغادرة الأردن.

وتواجدت حليمة بولند في الأردن، من أجل تلقي تكريم، بدعوة من مؤسسة "الأمل للإنتاج الفني"وبالتعاون مع أمانة عمان.

وشاركت الإعلامية الكويتية، صورة لها من تكريمها، عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت معها: "بمناسبة ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والذكرى العشرين لاستلامه المهام الدستورية، تم تكريمي عن مسيرتي الاعلامية من أمين أمانة عمان الكبرى، معالي الدكتور يوسف الشواربة وحضور شخصيات أردنية رفيعة المستوى والمنتج محمد المجالي، وقد أقيم هذا الحفل الكبير في مركز الملك الحسين الثقافي، وسط حشد جماهيري وفعاليات فنية وثقافية أردنية وعربية".

وتابعت: "شكرا على الدعوة والتكريم من بلد غالي أعشقه وحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني".