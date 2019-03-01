رسالة إلى النساء... هذه 6 دول تضعك على قدم المساواة مع الرجل

إذا كنت امرأة وتريدين أن تكوني على قدم المساواة مع الرجل، فيجيب أن تعيشي في واحدة من 6 دول حول العالم.

وقالت تقرير نشرته صحيفة الغارديان إن البنك الدولي يعتبر فرنسا، وبلجيكا، والسويد، ولوكسمبورغ، ولاتفيا، والدنمارك تساوي بين الرجل والمرأة قانونا.

Only six countries in the world give women and men equal legal work rights https://t.co/cG8yRLo8Vo — Guardian US (@GuardianUS) March 1, 2019

واعتبر تقرير البنك الدولي عن "المرأة والعمل والقانون" لعام 2019، والذي نشر هذا الأسبوع، ويقيس "التمييز" في 187 دولة حوال العالم، أنه منذ عقد سابق لم تكن أي دولة تمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية.

ويقيس المؤشر 8 مؤشرات تؤثر على القرارات الاقتصادية التى تتخذها النساء بدءا من حركية الحركة وحتى الحصول على معاش تقاعدي، حيث حصلت 6 دول فقط على علامات كاملة.