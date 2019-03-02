قرييا... البحث في "واتسآب" يصبح أكثر سهولة

وسيوفر التطبيق ميزة "البحث المتقدم"، والذي سيكون أكثر فائدة من البحث العادي المتوافر في الإصدار الحالي، بحسب موقع "وابيتاإنفو".

ويمتاز "البحث المتقدم" في "واتسآب" بأنه سيمكن المستخدم من إجراء فلترة وتنقية لما يبحث عنه، إذ سيصبح مخيرا ما إذا كان يرغب في البحث بداخل صور أو روابط أو ملفات صوت أو فيديو أو صور "جيف".

كما أن الميزة الجديدة ستوفر للمستخدم وللمرة الأولى تاريخ لكل ما بحث عنه، وفي الإمكان مسحه بواسطة زر "Clear".

WhatsApp is working on several new features like Dark Mode, a group invitation control system, and more.

A new 'Advanced Search' feature will soon be available.

pic.twitter.com/V4j7QyS1UW #whatsapp This feature will allow users to search for photos, links, audio, GIF images, and even videos. @WhatsApp — Mr. Sunday Tech (@MrSundayTech1) March 1, 2019

وتم تطوير ميزة "البحث المتقدم" لأصحاب هواتف "آيفون"، بينما ليس من المعلوم متى ستتوافر لأصحاب هواتف "أندرويد" الذكية.