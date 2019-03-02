بالفيديو... ويل سميث يخوض مغامرة مجنونة في دولة خليجية تحصد ملايين المشاهدات

بدأ الممثل الأمريكي ونجم هوليوود، ويل سميث، الأربعاء الماضي، في نشر سلسلة من الفيديوهات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، والمتعلقة بمغامراته المجنونة بمناسبة بلوغه 50 عاما.

وفي أولى حلقات السلسلة، يخوض سميث الشهير بأفلام "Men in Black"، مغامرة القفز من الطائرات في سماء إمارة دبي الخليجية، بمصاحبة زوجته، الممثلة الأمريكية، جادا بينكت سميث، وكان ذلك خلال زيارتهما للإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

واعترفت زوجة ويل سميث قبل قفزها من الطائرة، أنها تخشى المرتفعات، ولكنها وافقت على القيام بهذا بعدما طلب منها زوجها ذلك، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 50، في 25 سبتمبر/أيلول.

وقبل قفزه من الطائرة، تواجد ويل سميث مع زوجته على كثبان دبي الرملية، للاستمتاع برياضة الصيد بالصقور.

وحصد فيديو قفز ويل سميث من الطائرة ما يقرب من 35 مليون مشاهدة، منذ طرحه الأربعاء الماضي.

يذكر أن ويل سميث، احتفل بعيد ميلاده الخمسين، بالقفز بالحبل "بانجي جامبينغ"، في قلب وادي "غراند كانيون" الشهير في الولايات المتحدة، الذي يعتبر متنزها وطنيا في ولاية أريزونا الأمريكية.