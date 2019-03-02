بعد سنوات من الفراق مصالحة تاريخية بين زياد الرحباني وأخته

نجحت المساعي الحثيثة بجمع الفنان زياد الرحباني مع أخته ريما وتكللت نهايتها بالمصالحة بينهما بعد سنوات طويلة من الفراق والانقطاع.

ونشرت ريمة الرحباني بنت الفنانة اللبنانية المشهورة فيروز على حسابها على "فيسبوك" وعلقت قائلة: "ريما الرحباني وشقيقي". وعادت ونشرت أكثر من صورة ومقطع فيديو من حفل زياد الرحباني في برلين.

وأشاد المتابعون أن الخطوة جاءت في وقتها بين ريمة وزياد وطالبوا بـ"عمل فيروزي جديد"، ليشيد آخرون بخطوة ريما مستذكرين الأغنية الشهيرة "ريما ريما الحندقة شعرك أشقر ومنقى".

يذكر أن الفنان اللبناني أعلن عن مصالحة مع شقيقته ريمة خلال اتصال دام قرابة 14 دقيقة على قاعدة "أن تكون فيروز هي صاحبة الرأي الفصل".