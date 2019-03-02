لاعبة غولف مثيرة وموهوبة تذهل مستخدمي التواصل الاجتماعي (فيديو)

تزداد شهرة لاعبة الغولف الإنجليزية ليوسي روبسون، على الإنستغرام بعد نشرها لمقاطع فيديو مذهلة تبين براعتها في هذا النوع من الرياضة.

وتظهر ليوسي على مقاطع الفيديو طريقتها الخاصة في لعب الغولف، لكن ما يجذب المستخدمين ليس فقط موهبتها بل لياقتها الاستثنائية.

تقوم اللاعبة في أحد مقاطع المصورة، برمي الكرة من الأرض إلى كوب بلاستيكي. تُظهر لقطة أخرى كيف تلتقط العصا من الهواء وتلقي بها الكرة.

وعلقت ليوسي على الفيديو، عندما ترى وكأن حياتك تمر بلحظات أمام عينيك، لكن في النهاية كل شيء يصبح على ما يرام.

بالطبع تحتاج هذه الرياضة إلى الممارسة للاحتراف فيها، ومن المثير للاهتمام أنه من الصعب الحصول على أكواب حمراء في إنجلترا.