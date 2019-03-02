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    مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية يكرم الفنان لطفي لبيب

    رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية: الدورة الجديدة مختلفة

    © Sputnik . Abdallah Hmaid
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    قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي في كلمته، خلال افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، إنه بدعم الفنانين ستكون الدورة الجديدة من المهرجان مختلفة، خاصة وإنه المهرجان الأسيوي الوحيد في مصر، حيث إن الجمهور المصري لا يعرف هذا الجزء الأسيوي ونحاول من خلال المهرجان التعرف عليه.

    وأضاف أن مصر تصنع السلام وتدعمه وأنها قادرة على مواجهة الإرهاب أمام العالم كله، متوجهاً بالشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمه للمهرجان وكذلك السفير الصيني ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وجهات الأخرى الداعمة للمهرجان.

    المطربة ديلارا كازيموفا من أذربيجان
    © Photo / Abdullah Hemeid
    ديلارا كازيموفا في شرم الشيخ للغناء في افتتاح "مهرجان السينما الآسيوية"
    تشهد مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وسط حضور كبير من نجوم الفن والسينما من مصر وآسيا.

    وتتولى رئاسة المهرجان الشرفية الفنانة إسعاد يونس، ويكرم المهرجان الفنان لطفي لبيب على مشواره الفني، كما يكرم الفنانة هالة صدقي.

    وقال مجدي أحمد علي "إن الدورة الجديدة تهدف إلى فتح نافذة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية التي تشهد نشاطا كبيرا"، لافتا إلى أن لبيب يملك مشوارا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا ثريا.

    وأشار إلى أنه نجح في أن يشبع جمهوره بالكوميديا التي تفنن في تقديمها، وحرص على ألا يكرر نفسه في أعماله، ليصبح ظهوره على الشاشة كفيلا برسم البهجة على وجوه كل المشاهدين.

    والمهرجان برئاسة المخرج مجدي أحمد علي ويقام في مدينة شرم الشيخ  المصرية على البحر الأحمر، ويستمر في الفترة من 2 إلى 8 مارس الجاري، وتم إهداء هذه الدورة للفنانة سعاد حسنى حيث يأتي تعبيرا عن التقدير لهذه الفنانة التي أثرت في السينما المصرية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار المنوعات, فن, سينما, مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية, شرم الشيخ, مصر
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