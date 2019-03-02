إسعاد يونس: اتجاه مهرجان شرم الشيخ نحو السينما الآسيوية خطوة هامة جدا

أكدت الفنانة الكبير إسعاد يونس، الرئيس الشرفي، للدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، سعادتها بإختيارها كرئيس شرفي للمهرجان.

وقالت الفنانة الكبيرة أن توجه المهرجان نحو السينما الآسيوية كان خطة عامة جداً لأن مصر دولة إفريقية وآسياوية، وكان من المهم أن تفتح المجال للتعرف على السينما الآسيوية، ومعرفة أنواع جديدة وتكنولوجيا جديدة عن السينما.

وقامت الفنانة الكبيرة بتسلم درع تكريم "عمود الجد" الذي يهديه المهرجان للفنانة سعاد حسني إلى شقيقتها چانچاه، حيث كان "عمود الجد" فكرة الراحل محمد كامل القيلوبي.

تشهد مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وسط حضور كبير من نجوم الفن والسينما من مصر وآسيا.

© Sputnik . Abdalla Hmaid الفنانة المصرية إسعاد يونس

وتتولى رئاسة المهرجان الشرفية الفنانة إسعاد يونس، ويكرم المهرجان الفنان لطفي لبيب على مشواره الفني، كما يكرم الفنانة هالة صدقي.

وقال مجدي أحمد علي "إن الدورة الجديدة تهدف إلى فتح نافذة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية التي تشهد نشاطا كبيرا"، لافتا إلى أن لبيب يملك مشوارا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا ثريا.

وأشار إلى أنه نجح في أن يشبع جمهوره بالكوميديا التي تفنن في تقديمها، وحرص على ألا يكرر نفسه في أعماله، ليصبح ظهوره على الشاشة كفيلا برسم البهجة على وجوه كل المشاهدين.

والمهرجان برئاسة المخرج مجدي أحمد علي وسيستمر في الفترة من 2 إلى 8 مارس الجاري، وتم إهداء هذه الدورة للفنانة سعاد حسنى حيث يأتي تعبيرا عن التقدير لهذه الفنانة التي أثرت في السينما المصرية.