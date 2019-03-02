جمال زايدة: المهرجانات السينمائية في مقدمة القوى الناعمة

قال الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون، المنظمة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إن الدورة الجديدة من المهرجان، التي يرأسها المخرج مجدي أحمد علي، مختلفة ومتميزة.

وأكد أنه لابد من دعم المهرجانات المهمة لأن مهرجانات السينما بشكل عام في مقدمة القوى الناعمة في الدول المصرية، حيث تتمتع تلك المهرجانات بعمل ثقافي معرفي.

وأضاف أن اختيار السينما الآسيوية كتوجه للمهرجان أمر جيد للغاية للتعرف على ثقافات جديدة، من دول كثيرة مختلفة حولنا.

تشهد مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وسط حضور كبير من نجوم الفن والسينما من مصر وآسيا.

© Sputnik . Abdalla Hmaid الصحفي جمال زايدة

وتتولى رئاسة المهرجان الشرفية الفنانة إسعاد يونس، ويكرم المهرجان الفنان لطفي لبيب على مشواره الفني، كما يكرم الفنانة هالة صدقي.

وقال مجدي أحمد علي "إن الدورة الجديدة تهدف إلى فتح نافذة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية التي تشهد نشاطا كبيرا"، لافتا إلى أن لبيب يملك مشوارا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا ثريا.

وأشار إلى أنه نجح في أن يشبع جمهوره بالكوميديا التي تفنن في تقديمها، وحرص على ألا يكرر نفسه في أعماله، ليصبح ظهوره على الشاشة كفيلا برسم البهجة على وجوه كل المشاهدين.

والمهرجان برئاسة المخرج مجدي أحمد علي ويقام في مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر، ويستمر في الفترة من 2 إلى 8 مارس الجاري، وتم إهداء هذه الدورة للفنانة سعاد حسنى حيث يأتي تعبيرا عن التقدير لهذه الفنانة التي أثرت في السينما المصرية.