بالصورة... وضع تمثال لسعاد حسني في شرم الشيخ

أزاح رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، المخرج المصري مجدي أحمد علي، الستار عن تمثال للفنانة المصرية الراحلة، سعاد حسني.

وأكد علي للحضور أن اللواء خالد فودة محافظ جنرب سيناء، قرر وضع التمثال، الذي أهداه الفنان عصام درويش للمهرجان، في أحد ميادين شرم الشيخ.

وأضاف أن أحد رجال الأعمال، تبرع بتحمل تكلفة صب التمثال بالبرونز.

© Photo / Abdullah Hemeid تمثال سعاد حسني في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، ويقام في مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر، ويستمر في الفترة من 2 إلى 8 مارس/آذار الجاري، وتم إهداء هذه الدورة للفنانة سعاد حسنى حيث يأتي تعبيرا عن التقدير لهذه الفنانة التي أثرت في السينما المصرية.

وتتولى رئاسة المهرجان الشرفية الفنانة المصرية، إسعاد يونس، ويكرم المهرجان الفنان لطفي لبيب على مشواره الفني، كما يكرم الفنانة هالة صدقي.

وقال مجدي أحمد علي "إن الدورة الجديدة تهدف إلى فتح نافذة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية التي تشهد نشاطا كبيرا"، لافتا إلى أن لبيب يملك مشوارا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا ثريا.

وأشار إلى أنه نجح في أن يشبع جمهوره بالكوميديا التي تفنن في تقديمها، وحرص على ألا يكرر نفسه في أعماله، ليصبح ظهوره على الشاشة كفيلا برسم البهجة على وجوه كل المشاهدين.