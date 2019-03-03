بالصور... كلاب تخطف الأنظار بمهرجان في البرازيل

ويحمل المهرجان اسم بلوكاو، وهي كلمة مركبة باللغة البرتغالية تعني مهرجان الكلاب.
ويحظى المهرجان بشعبية بين كثير من سكان منطقة بارا دا تيجوكا في غرب ريو، وهو جزء من كرنفال سنوي له شهرة عالمية.
ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من ستة ملايين شخص إلى شوارع ريو للمشاركة في مئات الاحتفالات الكرنفالية.
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
- كلب في مهرجان لاستعراض الكلاب في ريو دي جانيرو في البرازيل© REUTERS / SERGIO MORAES
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)