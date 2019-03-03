بالصور... كلاب تخطف الأنظار بمهرجان في البرازيل

تبارى محبو الكلاب في استعراض حيواناتهم الأليفة خلال مهرجان سنوي للكلاب أُقيم في شوارع مدينة ريو دي جانيرو أمس السبت 2 مارس/ آذار.

وحسب (رويترز) يجتذب المهرجان السنوي الكلاب من مختلف الأنواع والأحجام ويزينها أصحابها بملابس متعددة الأشكال والألوان.

ويحمل المهرجان اسم بلوكاو، وهي كلمة مركبة باللغة البرتغالية تعني مهرجان الكلاب.

ويحظى المهرجان بشعبية بين كثير من سكان منطقة بارا دا تيجوكا في غرب ريو، وهو جزء من كرنفال سنوي له شهرة عالمية.

ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من ستة ملايين شخص إلى شوارع ريو للمشاركة في مئات الاحتفالات الكرنفالية.