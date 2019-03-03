استخدام معدات ثقيلة لإنقاذ تمساح عملاق (فيديو + صورة)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتمساح عملاق علق في حفرة بالقرب من بحيرة بلاكشير في ولاية جورجيا الأمريكية.

وشكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصحة الصورة، واعتبروها مفبركة، كون التمساح ضخم للغاية. وفقا لصحيفة "ميرور".

ونشر الصورة عالم الأحياء البرية برينت هاوز على موقع "فيسبوك"، إذا يبلغ طول التمساح 13 قدما.

وقال هاوز، "يبدو أن الكثيرين يعتقدون أن الصورة مزيفة، نعم أنا الشخص الموجود في الصورة، وأؤكد لكم صحتها.

وقال كردلى ديسباتش، وهو أحد فريق الإنقاذ الذي توجه لنجدة التمساح، "استغرق الأمر بعض الوقت لإخراجه من الحفرة، "لقد كان أكبر مما توقعناه، وكان علينا استخدام معدات ثقيلة لتحريكه".