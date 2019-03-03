السعودية تنظم مسابقة "روديو" لأول مرة (صور+ فيديو)

وشهد المهرجان إقامة مسابقة الروديو لرعاة البقر، والتي تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقرب من 150 ثورا.
السعودية تنظم "تحدي الثيران" على الطريقة الإسبانية pic.twitter.com/RbIY5rMTZw— نبيل الجماعي (@nabeelAljamaey) March 1, 2019
وتعتمد المسابقة على البقاء لأطول وقت، على ظهر الثور الهائج.
بـ #المملكة.. أول عرض لـ #تحدي_الثيران خارج #الولايات_المتحدة بـ #مهرجان_الإبل. https://t.co/XlkCUlICWg pic.twitter.com/Gj0GjCuW80— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) March 3, 2019
وتنظم الفرقة الأمريكية الخاصة عروض تحدي ركوب الثيران، للمرة الأولى خارج أمريكا، حضرتها حشود غفيرة من الجماهير داخل المملكة.
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