السعودية تنظم مسابقة "روديو" لأول مرة (صور+ فيديو)

في مفاجأة للجماهير، شهد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل باحتضانها فقرات جديدة تقام لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط.

وشهد المهرجان إقامة مسابقة الروديو لرعاة البقر، والتي تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقرب من 150 ثورا.

السعودية تنظم "تحدي الثيران" على الطريقة الإسبانية pic.twitter.com/RbIY5rMTZw — نبيل الجماعي (@nabeelAljamaey) March 1, 2019

وتعتمد المسابقة على البقاء لأطول وقت، على ظهر الثور الهائج.

وتنظم الفرقة الأمريكية الخاصة عروض تحدي ركوب الثيران، للمرة الأولى خارج أمريكا، حضرتها حشود غفيرة من الجماهير داخل المملكة.