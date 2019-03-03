الشرطة تقبض على طفلة قتلت رضيعا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، بتهمة قتل رضيع يبلغ من العمر عاما.

وقبضت الشرطة في مقاطعة برنس جورج بولاية ماريلاند على الفتاة، بعد اعترافها بتعمد إصابة باكستون ديفيس.

وذكر والدا الطفل، أنهما تركا ابنهما مع أم الفتاة، وروت أم الفتاة أنها غادرت منزلها مع ابنتها الأخرى وتركت الفتاة الصغيرة مع الرضيع.

© REUTERS / Luis Ascui مؤبد لأسترالي قتل ستة دهسا بسياراته في ملبورن

وعند العودة وجدت الأم الطفل مصابا بجروح خطيرة، وكسر في الجمجمة

وأشار تقرير الشرطة إلى أن الإصابات التي لحقت بالرضيع، ناجمة عن سقوطه من أعلى السرير، كما اعترفت الفتاة الصغيرة باعتدائها على الطفل.

وقال مدير شرطة المقاطعة، بريان رايلي، إن الشرطة ليست متأكدة بعد من دوافع الفتاة الصغيرة، مضيفا "لا أعرف ما هو الدافع الذي سيكون لدى طفلة عمرها 11 عاما لإحداث إصابات عمدا لطفل عمره عام".

وطالب والد الطفل باكستون بتوجيه الاتهام أيضا إلى أم الفتاة.

يذكر أنه لا يمكن ترك الأطفال بشكل قانوني بمفردهم مع مشرف تحت سن 13 عاما، وفقا للقوانين الأمريكية.