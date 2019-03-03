تغييرات كبيرة في قائمة إيرادات السينما الأمريكية

حافظ فيلم رسوم المتحركة الجديد "كيف تروض تنينك: العالم الخفي" (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد) على صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 30 مليون دولار.

واحتل الفيلم الجديد "جنازة عائلة ماديا" (ماديا فاميلي فيونيرال) المركز الثاني بإيرادات بلغت 27 مليون دولار.

الفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.

Experience How to Train Your Dragon: The Hidden World in a whole new way! Now you can fly like a dragon alongside Toothless in exciting virtual reality. Available now—only at @iFLY! And, see #HowToTrainYourDragon in theaters everywhere. pic.twitter.com/Y3bDriuzlQ — DreamWorks Animation (@DWAnimation) March 2, 2019

وتراجع فيلم المغامرة والحركة "أليتا: ملاك المعركة" (اليتا:باتل أنجيل) من المركز الثاني إلى الثالث محققا سبعة ملايين دولار. تقوم ببطولة الفيلم روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي ويخرجه روبرت رودريجيز.

وهبط أيضا فيلم الرسوم المتحركة (ليجو موفي 2: الجزء الثاني) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 6.6 مليون دولار.

Her time is now. #Alita: Battle Angel is now playing! Go to https://t.co/9oEGhwsWml to find a theater near you! pic.twitter.com/q4agqbzqLj — Alita: Battle Angel (@AlitaMovie) February 14, 2019

وصعد فيلم "جرين بوك" (كتاب أخضر) من الترتيب الحادي عشر إلى الخامس بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار. الفيلم بطولة فيجو مورتنسن وماهرشالا علي ومن إخراج بيتر فيرليلي.