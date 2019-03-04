بالفيديو... أصالة توضح حقيقة تصريحها بشأن المطالبة بالجنسية المصرية

ردت المطربة السورية، أصالة نصري، أمس الأحد، على موجة الهجوم التي تعرضت لها، بعد تصريحاتها بشأن مطالبتها بالحصول على الجنسية المصرية بشكل عاجل.

وأكدت أصالة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري، عمرو أديب، على قناة "إم بي سي"، أنها دائما ما تطالب بالحصول على جنسيات البلاد التي تغني فيها، من باب المجاملة ومن شعورها بالانتماء لها.

© Photo / Facebook/ AssalaOfficial بالفيديو... أصالة نصري تطلب جنسية إحدى الدول العربية بشكل عاجل

وأوضحت: "زرت العديد من البلدان العربية منذ طفولتي، مثل ليبيا وتونس والمغرب، لكني عشت في مصر أكثر من نصف عمري".

وتابعت: "لدي ولاء غير عادي للملكة العربية السعودية، ويرجع تكوين شخصيتي إلى محبة السعوديين ودعمهم على كافة المستويات، بجانب حبي الشديد لمملكة البحرين التي أدين لها بالفضل الكبير".

ونفت أصالة نصري إن كان السبب وراء مطالبتها بالجنسية المصرية هو عدم افتخارها بالجنسية البحرينية الحاصلة عليها، حسبما تدعي سيدة من دولة عربية لم تفصح عن اسمها للبرنامج.

وقالت: "ما حدث لي غلاظة، والسبب في هذا تلك التي تهاجمني، ولو جلست معي ستغير رأيها بشأني، وهي من بلد غالية علينا جميعا، والله يهديها، وأنا فخورة بجنسيتي البحرينية".

وكانت أصالة نصري أثارت جدلا بين محبيها، بعد تصريحاتها حول مطالبتها بالجنسية المصرية بشكل عاجل، وذلك عقب إحيائها مؤخرا لحفل في مصر.