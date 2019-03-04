ما فعله الرضيع بمجرد ولادته مع الطبيب وأثار دهشة الجميع (صورة)

وأثار المولود جدلا، بسبب ظهوره في الصورة وهو يتشبث صارخا بمعطف الطبيب فور ولادته بإحدى مستشفيات فيتنام، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

© Photo / CC أصغر رضيع في العالم يخرج من مستشفى باليابان

وكان الطفل يمسك بملابس الطبيب بقبضة قوية، وكأنه يرفض تركه ليمضي في سبيله.

وتفاعل أكثر من 1000 مستخدم مع صورة الطفل، التي نشرتها صفحة المستشفى على موقع "فيسبوك" شهر فبراير/شباط الماضي.

وذكرت أنه بينما كان الطبيب يهم بمغادرة غرفة العمليات، فوجئ بمسك الطفل لملابسه، ما يجعله يصاب بالارتباك.

وفسر بعض مستخدمي الإنترنت، تصرف الطفل العجيب، بأنه يشكو للطبيب من أنه لا يرغب في القدوم إلى العالم.

بينما أشار آخرون مازحين إلى أن الطفل كان جائعا وطلب الحصول على الطعام.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي معلومات عن الرضيع، فقد أطلق عليه اسم "الطفل القوي" و"بوس بيبي" من قبل مستخدمى الإنترنت.