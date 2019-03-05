العثور على "غواصة هتلر" في القطب الجنوبي (فيديو)

إذا حكمنا من الفيديو، فإن جسمًا فضيًا كبيرًا مخفيًا حقًا تحت الجليد، والذي يمكن، من الناحية النظرية، أن يكون غواصة.

وتكتسب القصص عن أسطول غواصات أدولف هتلر شعبية في الإنترنت. وهذه المرة تم العثور على غواصة نازية في أنتاركتيكا.

نشر مستخدم YouTube تحت اسم MrMBB333 بحثًا خاصًا به، باستخدام خدمة Google Earth وإذا حكمنا من اللقطات، يوجد تحت الجليد هناك جسم فضي كبير يمكن أن يكون غواصة.

وقال المستخدم: "إذا نظرت إلى الجزء العلوي، سترى شيئًا فضيا. لديه بنية تم إنشاؤها بشكل مصطنع. لا أستطيع أن أقول إن هذه غواصة، لكنه مشابه للغاية".

نظريات أسطول الغواصات النازية في الجليد ليست جديدة لعشاق نظريات المؤامرة. نشأت في عام 1937، عندما أرسل هتلر بعثة علمية إلى هذه المنطقة. ومنذ ذلك الحين، يثق العديد من عشاق نظريات المؤامرة حول العالم بأن الفوهرر تمكن من بناء قاعدة عسكرية سرية في أنتاركتيكا.