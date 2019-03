تحضيرا لحفلتها في السعودية... هذا ما طلبته أحلام من جمهورها

View this post on Instagram

‫اتشرف بالغناء في بلدي الثاني السعوديه وحفلي الجماهيري الاول للعائلات في رياض العز ⁧‫#السعوديه‬⁩ بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري💚🇸🇦 ‬ ‏⁧‫#سيداتي‬⁩ ⁧‫#سادتي‬⁩ أختاروا أغاني حفلي الجماهيري الاول للعائلات في رياض العز #السعوديه بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري💚🇸🇦

