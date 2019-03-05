تحضيرا لحفلتها في السعودية... هذا ما طلبته أحلام من جمهورها

أعلنت الفنانة الإماراتية، أحلام، عن إقامة حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، موجهة طلبا لجماهيرها ومتابعيها.

وأعلنت الفنانة الملقبة بالـ"ملكة"، عن موعد حفلها الجماهيري الأول في السعودية، والمقرر له 21 مارس/آذار الحالي في الرياض.

حفلي في الرياض فيه قسم خاص للشباب وقسم خاص للبنات الحلوت واكيد قسم للعوائل راح تشوفون الاماكن وقت الحجز انتظركم تاريخ ٢١/٣ من هذا الشهر في رياض العز #السعوديه pic.twitter.com/JDBhwmGmaP — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 4, 2019

وقالت أحلام إن الحفل سيتضمن "قسما خاصاً للبنات والشباب، إضافة إلى قسم للعوائل"، مطالبة محبيها وجمهورها بضرورة الحضور.

وعبرت أحلام عن شعورها "بالشرف" لإحيائها حفلا في المملكة التي وصفتها بـ"بلدي الثاني"، مضيفة "أشعر وكأنها أول حفلة لي".