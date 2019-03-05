رجل أعمال يجري مسابقة لاختيار عريس لابنته... والجائزة تساوي ثروة (صور)

يقيم أحد أكبر تجار الفاكهة في تايلاند، مسابقة لاختيار زوج لابنته الصغرى، على أن يحصل الفائز على جائزة قدرها عشرة ملايين بات تايلندي (314180 دولارا)، ويرث إمبراطورية تاجر فاكهة الدوريان.

وأعلن أرنون رودتونج صاحب الـ58 عاما، إنه يبحث عن زوج لابنته صاحبة الـ26 عاما، وبالفعل تقدم مئات الرجال بطلب لخوض المنافسة التي لم يتضح بعد ما هي فعالياتها.

@Gidi_Traffic A Thai multi-millionaire farm owner is promising £240,000 and a stake in his farm — as well as his entire estate — to the man who marries his 26-year-old daughter. Arnon Rodthong,58, owns a prosperous durian fruit farm in Chumphon province, southern Thailand, pic.twitter.com/T7HEwyJIqS — AustynZOGS (@Austynzogs) March 5, 2019

وقال أرنون "أريد شخصا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر، إذا انتظرت أن يأتي زوجا لابنتي إلى هنا ويطلب الزواج منها فسوف يكون ذلك بطيئا للغاية، لذلك أطلب شخصا في التو واللحظة".

وأوضحت ابنته، كارنسيتا رودتونج، إنها لا تمانع الفكرة، مضيفة "ليس من الصعب إرضائي، أريد فقط رجلا أستطيع أن أقدمه في المناسبات الاجتماعية وألتقط سيلفي معه".