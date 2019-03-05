بالفيديو... أغلى سيارة في تاريخ البشرية

أزاحت شركة السيارات الفرنسية "بوغاتي"، أمس الاثنين، الستار عن أغلى سيارة في العالم، وذلك بمعرض جنيف الدولي للسيارات في سويسرا.

وعرضت "بوغاتي" سيارتها الجديدة كليا "لا فواتور نوار"، في المعرض، والتي تعد أعلى السيارات سعرا في التاريخ، بثمن يزيد عن 12 مليون دولار أمريكي، وبالتحديد 12 مليون و452 ألف و905 دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وتم تصنيع السيارة، تقديرا لطراز "تايب 57 إس سي أتلانتيك"، والتي تعتبر أيقونة جون بوغاتي.

وصنع نموذج واحد من سيارة "بوغاتي لا فواتور نوار"، بمناسبة الذكرى الـ 110 لتأسيس شركة "بوغاتي".

وتتميز السيارة الجديدة بأنها مزودة بمحرك بـ 8 أسطوانات، سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.

وفيما لم يتم الكشف رسميا عن المالك الجديد للسيارة، ولكن ذكرت العديد من التقارير أن رئيس مجلس إدارة "فولكس فاجن" السابق، فرديناند بيتش، أضافها إلى مجموعته من السيارات الراقية.

ويذكر أن شركة "بوغاتي" مملوكة حاليا لشركة "فولكس فاجن".