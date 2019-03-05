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19:53 05 مارس/ آذار 2019
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    لوك بيري

    صدمة في العالم العربي بعد رحيل "معشوق الفتيات" لوك بيري

    © REUTERS / Mario Anzuoni
    منوعات
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    شكلت وفاة الممثل الأمريكي، لوك بيري، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 52 عاما، صدمة في العالم العربي، الذي اشتهر كونه أحد رموز الجاذبية لدى الفتيات خلال تسعينيات القرن الماضي.

    ومازال اسم لوك بيري متصدرا قوائم البحث عبر محرك "غوغل"، في المملكة العربية السعودية، وكذلك في قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع التغريدات "تويتر" في السعودية.

     وتوفي لوك بيري، الذي صنع شهرته من بطولته للفتى المتمرد والجريء في المسلسل التلفزيوني الأمريكي في التسعينيات "بيفرلي هيلز 90210"، والذي كان دخل المستشفى الأسبوع الماضي، إثر إصابته بجلطة دماغية شديدة في منزله بإحدى ضواحي لوس أنجلوس.

    وصرح وكيل أعمال بيري، أرنولد روبنسون، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه توفي محاطا بأبنائه جاك وصوفي، وخطيبته ويندي ماديسون باور، وزوجته السابقة ميني شارب، ووالديه وأشقائه وأقاربه وأقاربه المقربين.

    وفور الإعلان عن نبأ وفاته، حتى سارع عدد من أبرز نجوم هولييود بنعي لوك بيري، من بينهم ليوناردو دي كابريو وشارون ستون، وشارلي شين، وكاثرين زيتا جونز، وديفيد هاسلهوف.

    وأشار دي كابريو عن الراحل لوك بيري، إلى أنه كان فنانا موهوبا وطيب القلب، وأنه تشرف بالعمل معه. 

    وولد لوك بيري لأحد عمال الصلب من ولاية أوهايو الأمريكية، ونال فرصته الكبيرة عندما أسند له تجسيد المراهق المتمرد "دوران ماكاي"، في مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" في عام 1990، وهو الدور الذي جعله اسمه عالميا مألوفا.

    واستمر المسلسل لمدة 10 مواسم من عام 1990 إلى عام 2000، ويرصد حياة مجموعة من المراهقين الذين يعيشون في منطقة ثرية في لوس أنجلوس، وكذلك علاقاتهم الرومانسية، ليحقق المسلسل نجاحا عالميا منقطع النظير.

    ليوناردو-دي-كابريو
    Siyassi.com
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    وتم نقل بيري إلى المستشفى في 27 فبراير/شباط، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة "فوكس" الأمريكية للإنتاج عن رغبتها في إعادة تقديم مسلسل "بيفرلي هيلز 90210"، بستة من نجومه الأصليين، هم جيسون بريسلي وجيني غارث وتوري سبيلينغ، على الرغم من عدم وجود تأكيد أن بيري سينضم إليهم.

    وغادر لوك بيري مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" في عام 1995، بحثا عن أدوار أكثر نضجا في الأفلام، ولكنه عاد للمسلسل بعد 3 سنوات.

    ولعب بيري دور البطولة في فيلم "Buffy the Vampire Slayer" ، كما قدم دور صغيرا في فيلم "The Fifth Element" من بطولة بروس ويليس.

    كما شارك بيري في المسلسلات الكوميدية "Will & Grace" و "Spin City"، وشارك بالأداء الصوتي في عدد من مسلسلات الرسوم المتحركة، وأبرزها "The Simpsons".

    وكان آخر ظهور للوك بيري في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، للمخرج كوينتن تارانتينو، والذي من المقرر طرحه بالسينمات في وقت لاحق من العام الحالي، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو.

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