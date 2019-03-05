بالصور... العراق يكرم ممثلة مصرية ويمنحها لقبا

كرم العراق فنانة مصرية، أمس الاثنين، ومنحها لقبا، وذلك عقب مشاركتها في حملة خيرية".

تلقت الممثلة المصرية، راندا البحيري، تكريما من نقابة الفنانين العراقيين، وذلك داخل مقرها.

ذكرت صفحة نقابة الفنانين العراقيين، عبر موقع "فيسبوك"، أن نقيبها الدكتور جبار جودي، استقبل راندا البحيري، وجاءت زيارتها على أثر الاحتفاء بها وتكريمها من قبل مؤسسة بابليون للثقافة والفنون، متمثلة بمسؤولها الأستاذ فؤاد الهداوي على قاعة النقابة.

وفي بداية الاحتفال، القى نقيب الفنانين العراقيين، كلمة ترحيبية بالبحيري، خاصة وأن هذه هي ثالث زيارة لها إلى العراق.

وفي كلمته، أثنى واشاد جودي بفاعلية مؤسسة بابليون ودورها في الإثراء الثقافي، وعن دور الفنون وأهميتها في رسم ملامح السلام والتقارب بين الشعوب.

كما تجولت راندا البحيري بمعية أمين السر، الفنان فاضل وتوت، في أروقة نقابة الفنانين العراقيين، واطلعت على التقدم الحاصل في النقابة على مستوى التشييد والعمران في المبنى.

وشاركت راندا البحيري، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورا من تكريمها في العراق، وأبرزت منحها لها لقب "سفيرة الفن المصري"، وتوجهت بالشكر إلى نقيب الفنانين العراقيين.

وقبل تكريمها من النقابة، شاركت راندا البحيري في حملة خيرية بالعراق، تتضمن زيارة لدار مسنين وغيرها من الأعمال الخيرية.

يذكر أن راندا البحيري ولدت في العاصمة المصرية القاهرة في عام 1983، ومن أهم أعمالها الفنية، فيلم "أوقات فراغ" ومسلسل "سلسال الدم".

وكانت راندا البحيري نصبت سفيرة للسعادة لعام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب سفيرة الأمل، رود عبد القادر، والفنانة الإماراتية أريام، وذلك ضمن احتفالية خاصة أقيمت في الجامعة الكندية بدبي في شهر فبراير/شباط، شملت تكريم سفراء آخرين وفعاليات وجهات أخرى.

وتنتظر راندا البحيري طرح أحدث أفلامها السينمائية "أسوار عالية" في السينمات، والذي تشاركها بطولته، الممثلة المصرية، رانيا يوسف.