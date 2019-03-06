شاهد تريلر الموسم الأخير من "صراع العروش"

ويظهر على مقطع الفيديو أنه بدأ الشتاء أخيرا، وفيستيروس يستعد للمعركة النهائية مع المشاة البيض بقيادة ملك الليل.

ونرى في بداية المقطع، آريا ستارك خائفة، وتقول، أنا أعرف الموت، وله عدة وجوه، وأنا جاهزة لألتقي به، كما نرى التجهيزات للدفاع عن وينترفيل، ويتوعد مؤلفو الفيلم أنها ستكون معركة أشد من غيرها.

وكانت HBO، قد أطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي، الإعلان الترويجي (تريلر) للموسم الثامن والأخير من "صراع العروش"، وحمل الإعلان الترويجي مفاجأة لمتابعي المسلسل، حيث ظهر كل من جون سنو وسانسا وآريا ستارك، يسيرون في سرداب الموتى، وفجأة ظهر لهم ثلاثة تماثيل لكل منهم، ما يثير غموضا كبيرا حول مصير ثلاث من أهم أبطال المسلسل.

وأعلنت الشركة أن الحلقة الأولى من الموسم الثامن ستنشر في 14 أبريل/نيسان المقبل، بحسب التريلر الذي نشر على موقع يوتيوب وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة بعد أقل من 6 ساعات على نشره.