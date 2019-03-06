أحدث صيحات الموضة في الهند... شارب الطيار الهندي المحرر (صور)

أثار الطيار الهندي، الذي أسرته باكستان بعدما أسقطت طائرته ثم أطلقت سراحه في الآونة الأخيرة، حسا وطنيا على نحو غير مألوف في أنحاء الهند. فقد أقبل الرجال على تقليد شكل شاربه.

وسقطت طائرة أبهيناندان فارتامان في القطاع الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير يوم الأربعاء الماضي، وبعد أن حاول الفرار جريا وأطلق رصاص مسدسه في الهواء لردع سكان كانوا يرمونه بالحجارة، أصبح رمزا للوجه الإنساني للأزمة بين البلدين، وفقا لوكالة "رويترز".

وأطلقت باكستان سراحه يوم الجمعة.

وقال حلاقون في عدة مدن هندية إن زبائنهم طلبوا منهم جعل شواربهم مطابقة لشارب الطيار المميز والذي يشبه حدوة حصان تتصل بخطي سوالف ممتدين.

His mustache become fashion trend in India🇮🇳😒😒

But for the red eye trend you should visit Pakistan 🇵🇰 pic.twitter.com/zefgYQDZU1 — Jawad Hameed (@fbzxnCX9uqsVasF) 6 марта 2019 г.

وقال ديرين ماكفانا (30 عاما)، وهو مدير مركز للياقة البدنية أثناء وجوده في محل للحلاقة في مدينة أحمد آباد غربي الهند "الجميع يقلدون نجوم هوليوود والمشاهير.. لكنه البطل الحقيقي لبلدنا".

وقال راجيش ناي حلاق ماكفانا إن ثلاثة رجال توجهوا إليه في اليوم السابق لجعل شواربهم على هذا الطراز الذي أطلقت عليه الصحف الهندية اسم "حامل السلاح".

وفي مدينة بنجالور بجنوب البلاد، قال محمد تشاند الذي قلد هو الآخر شارب الطيار: "أنا معجب به، نحن نقلده. أحب شكله وطريقته، إنه البطل الحقيقي".