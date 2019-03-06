أحلام تحيي حفلا لجمهورها "الأول عربيا"

قالت الفنانة الإماراتية أحلام أنها ستحيي حفلا لجمهورها الأول "عربيا".

وكتبت أحلام على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام، أنها تنتظر جمهورها الكبير في الرياض بالسعودية.

وأكدت أحلام أنها تعد جمهورها الأول عربيا وبقيادة المايسترو أمير عبد المجيد في يوم 21 مارس/آذار الجاري.