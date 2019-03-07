صحيفة: خطر يهدد 5 ملايين شخص في مصر والسعودية والإمارات

وقالت صحيفة "عكاظ"، اليوم الخميس 7 مارس / أذار، إن التطبيق الخاص بكشف الأرقام يعرّض أسرار 5 ملايين سعودي للهاكرز.
ولفت الموقع إلى أنه بسبب هذا الخلل، تمكن من الوصول إلى بعض البيانات الخاصة بالعملاء، وتشمل رقم المتصل، واسمه الكامل، وبريده الإلكتروني، ورقم شريحة هاتفه، وشركة الاتصالات التي يتبع لها، إضافة إلى إحداثيات المكان الموجود فيه.
وأوضح الموقع أن المستخدمين، الذين يمكن أن تكون بياناتهم تم تسريبها يتبعون 3 دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر.
ويمكن أن يتسبب تحديد موقع المتصل خطرا على حياة بعض الأشخاص.
https://t.co/IwF6gGdPPk— Ahmed Alghamdi… (@agd047) March 7, 2019
التطبيق يسجل مكالماتك والموقع والاسماء ويرفع له الحل من عندهم يلغون خدمتهم الغبيه ولا عاد تسوون تطبيقات@dalil_app @Dalil_jawal
وتشير بيانات متجر "غوغل بلاي" إلى أن تطبيق "دليل" تم تحميله من أكثر من 5 ملايين مستخدم، بحسب الموقع، الذي أوضح أن فريق الدعم الفني الخاص به لم يتنبه لهذا الخلل الموجود منذ 26 فبراير / شباط الماضي.
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