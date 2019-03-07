صحيفة: خطر يهدد 5 ملايين شخص في مصر والسعودية والإمارات

يواجه نحو 5 ملايين شخص أزمة تتعلق بتسريب بياناتهم الشخصية، إلى جهات أو أشخاص آخرين، على خلاف رغبتهم، بسبب خطأ في تطبيق إلكتروني، خاص بكشف هوية المتصل.

وقالت صحيفة "عكاظ"، اليوم الخميس 7 مارس / أذار، إن التطبيق الخاص بكشف الأرقام يعرّض أسرار 5 ملايين سعودي للهاكرز.

© REUTERS / Yuya Shino تعرف على موعد وصول هواتف "آيفون" الجديدة إلى السعودية

قال موقع " زد دي نت " المتخصص في متابعة أخبار التكنولوجيا، إن تطبيق "دليل" الخاص بكشف هوية المتصل، في السعودية ودول عربية أخرى، كان الوصول إلى قاعدة بياناته متاحا للعامة، منذ أسبوع، بعد تركه مفتوحا على الإنترنت دون اشتراط كلمة مرور.

ولفت الموقع إلى أنه بسبب هذا الخلل، تمكن من الوصول إلى بعض البيانات الخاصة بالعملاء، وتشمل رقم المتصل، واسمه الكامل، وبريده الإلكتروني، ورقم شريحة هاتفه، وشركة الاتصالات التي يتبع لها، إضافة إلى إحداثيات المكان الموجود فيه.

وأوضح الموقع أن المستخدمين، الذين يمكن أن تكون بياناتهم تم تسريبها يتبعون 3 دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر.

© AP Photo / Andy Wong تطبيقات للهواتف الذكية

ويمكن أن يتسبب تحديد موقع المتصل خطرا على حياة بعض الأشخاص.

https://t.co/IwF6gGdPPk

التطبيق يسجل مكالماتك والموقع والاسماء ويرفع له الحل من عندهم يلغون خدمتهم الغبيه ولا عاد تسوون تطبيقات@dalil_app @Dalil_jawal — Ahmed Alghamdi… (@agd047) March 7, 2019

وتشير بيانات متجر "غوغل بلاي" إلى أن تطبيق "دليل" تم تحميله من أكثر من 5 ملايين مستخدم، بحسب الموقع، الذي أوضح أن فريق الدعم الفني الخاص به لم يتنبه لهذا الخلل الموجود منذ 26 فبراير / شباط الماضي.