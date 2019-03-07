دراسة: قشرة الرأس ترتبط بمرض خطير

كشفت دراسة حديثة أن فطرا مرتبطا بقشرة الرأس، يمكنه أن يلعب دورا كبيرا في الإصابة بمرض "كرون" المعوي المزمن.

ووفقا لما كشفه الباحثون، ترتبط الفطريات الملاسيزية الموجودة في البشرة الدهنية وفروة الرأس والتي توجد عادة في بصيلات الشعر البشري، تتواجد أيضا في الأمعاء الغليظة.

© AFP 2018 / Sujit Jaiswal دراسة تحذر النساء من تكبير وزراعة الأرداف

ولا تعد هذه الفطريات ضارة بالنسبة للعديدين، لكنها تكون ضارة لبعض الأشخاص أصحاب تركيبة جينية معينة، تزيد من سوء الاضطرابات المعوية.

وقال الدكتور، ديفيد أندرهيل، المشاركة في الدراسة، إن الباحثين وجدوا أن هذه الفطريات كانت أكثر شيوعا على سطح الأنسجة المعوية لدى مرضى "كرون"، أكثر من الأفراد الأصحاء.

وأوضح الباحثون أن التغييرات في الفطريات المعوية، مثل "M. restricta"، يمكن أن تكون عاملا في تفاقم الأعراض، التي تساهم في الإصابة بالأمراض لدى بعض مرضى "كرون".