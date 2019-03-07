دراسة: قشرة الرأس ترتبط بمرض خطير

ووفقا لما كشفه الباحثون، ترتبط الفطريات الملاسيزية الموجودة في البشرة الدهنية وفروة الرأس والتي توجد عادة في بصيلات الشعر البشري، تتواجد أيضا في الأمعاء الغليظة.
وقال الدكتور، ديفيد أندرهيل، المشاركة في الدراسة، إن الباحثين وجدوا أن هذه الفطريات كانت أكثر شيوعا على سطح الأنسجة المعوية لدى مرضى "كرون"، أكثر من الأفراد الأصحاء.
وأوضح الباحثون أن التغييرات في الفطريات المعوية، مثل "M. restricta"، يمكن أن تكون عاملا في تفاقم الأعراض، التي تساهم في الإصابة بالأمراض لدى بعض مرضى "كرون".
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