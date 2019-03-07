الفنانة أحلام تثير جدلا في السعودية وسط مطالبات بمقاطعة حفلها (فيديو)

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام جدلا واسعا في السعودية، تزامنا مع قرب موعد إقامة حفلها المقرر يوم 21 مارس/ آذار الجاري في الرياض.

وبالرغم من نفاذ عدد كبير من التذاكر، أطلقت نساء سعوديات حملة لمقاطعة حفل أحلام، بسبب تصريحها السابق المعارض من السماح للسعوديات بقيادة السيارات.

وعبرت أحلام عن شعورها "بالشرف" لإحيائها حفلا في المملكة التي وصفتها بـ"بلدي الثاني"، مضيفة "أشعر وكأنها أول حفلة لي".

#ضد_حفله_احلام

وانا كبنت سعوديه غيوره على ديني وبلدي ارفض رفض تام انك تجين تغنين في بلدي انتي بالذات pic.twitter.com/GU7Zho2HTq — Hessah Naif. (@7e9a1) March 6, 2019

وتم بيع التذاكر متدنية السعر بالكامل، والتي تتراوح بين 300 و3000 ريال، مقسمة إلى عدة فئات، فيما يتلقى موقع حجز التذاكر مزيدا من طلبات الشراء.

ومن المقرر إقامة الحفل يقام على مسرح القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، والتي تتسع لـ3000 آلاف شخص.

وفي وقت سابق تحدثت المطربة الإماراتية أحلام، عن تصريحاتها السابقة، المنتقدة للقرار الخاص بحظر قيادة المرأة السعودية للسيارة في بلادها.

وأوضحت أنها لا تعارض القرار بالمرة، ولكن كل اعتراضها هو النساء اللاتي يأتين بالسيارة من خارج السعودية، ولكن بالنسبة للسعوديات، فأكدت بأنها تثق فيهن بنسبة مليار في المئة، وفقا لتصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، على قناة "روتانا سينما" السعودية.