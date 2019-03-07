عاصفة تعليقات على تغريدة للممثل السعودي ناصر القصبي

وتسببت التغريدة في عاصفة من التعليقات بعد التغريدة التي ذكّر فيها القصبي بمصير إعلامي سعودي استخدم مصطلح "رسول السلام" قبل خمسين عاما، في مانشيت صحفي.

مانشيت ج الرياض اليوم

لايعرف شبابنا اليوم انه قبل ٥٠ سنه عندما كتبه حمد الجاسر في مجلته اليمامه كان ثمنه ليس الكف عن الكتابه والفصل وترك بلاده فقط بل كان البعض من رجال الدين لدينا قد طالب بجز عنقه فقط لأنه قال مرحباً (برسول)السلام يقصد نهرو رئيس وزراء الهند عند زيارته الرياض pic.twitter.com/aem8cyHgl7 — ناصر القصبي (@algassabinasser) March 6, 2019

​وقال القصبي في التغريدة: "مانشيت ج الرياض اليوم… لا يعرف شبابنا اليوم انه قبل ٥٠ سنه عندما كتبه حمد الجاسر في مجلته اليمامه كان ثمنه ليس الكف عن الكتابه والفصل وترك بلاده فقط بل كان البعض من رجال الدين لدينا قد طالب بجز عنقه فقط لأنه قال مرحباً (برسول) السلام يقصد نهرو رئيس وزراء الهند عند زيارته الرياض".

يعني قبل الصحوه سبحان الله الي انطقك ، بالنسبه لرجال الدين تقصد مشايخ الدوله ومنهم ابن ابراهيم الي كان مسيطر على الوضع واعطي له صلاحيه منذ تأسيس الدوله نعم انا من شباب اليوم من جيل الثمانينات ولكني افقه ماتريد ان تغطيه فالشمس لا تغطى بغربال وفي جعبتي الكثير — talo (@TaloTaha) March 6, 2019

​وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الممثل السعودي "غالبا ما تطرق بتغريدات عن الأوضاع في المملكة، متسائلا في تغريدات سابقة في أبريل/ نيسان 2018، عن المطالبة بمنحوتات وأشكال فنية في الميادين والشوارع ببلاده، بعد أن كانت "محرمة" في كل المملكة أيام "التشدد والغلو،" على حد تعبيره.

صحيح وكان ذلك قبل ٦٦ سنة وتحديداً في عام ١٣٧٦ كما يظهر في الصورة المرفقة ولكن حمد الجاسر فصل من عمله كمدير لكليتي الشريعة واللغة العربية وظل في المملكة مستمراً في إصدار صحيفة اليمامة إلى عام ١٣٨١ pic.twitter.com/IfAnzfxMD8 — قاسم الرويس (@QasemAlRuways) March 6, 2019

​وقال وقتها: "أيام التشدد والغلو كانت كل مدن المملكة (بلا استثناء) تحرم في ميادينها العامة المنحوتات والمجسمات الفنية.. اليوم الا يحق لنا ان نطالب الأمانات بمجسمات منحوتة وأشكال فنيه جمالية نكحل بها عيوننا ونزين بها شوارعنا ومياديننا."

وتفاعل آلاف المستخدمين مع تغريدة الممثل السعودي.