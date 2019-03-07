بطل "بيكي بلايندرز" مرشح لبطولة جيمس بوند

ستكون النسخة القادمة من أفلام جيمس بوند هي الأخيرة للنجم دانييل كريغ، وبعدها سيكون عليه خلع ملابس بوند بعد أن قدم البطولة لخمس مرات.

وكانت هناك ترشيحات تشير إلى استبدال كريج بإدريس ألبا، إلا أن الأمور الآن تقترب من بطل مسلسل بيكي بلايندرز "كيليان مورفي"، حسب صحيفة "The irishpost".

وقدم مورفي "42 عاما" شخصية "توم شيلبي" والتي اشتهرت خلال العامين الماضيين.

Daniel Craig is supposedly going to be replaced as James Bond by the dude from Peaky Blindershttps://t.co/919y6OZq4D pic.twitter.com/iTxRjbwAPq — Barstool Sports (@barstoolsports) March 5, 2019

ويحمل فيلم "جيمس بوند" الجديد رقم 25 في مسيرته السينمائية، ويحمل اسم "شاترهاند"، ومن بطولة الممثل البريطاني، دانييل كريغ.

وسيبدأ تصوير الفيلم في أبريل/نيسان المقبل، على أن يتم طرحه بالسينمات في نفس الشهر من العام المقبل 2020.