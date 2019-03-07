بالصور... يخت جديد لا يحتاج إلى الوقود نهائيا

كشفت شركة نمساوية عن يخت فخم الجديد، يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، ولا يحتاج إلى الوقود نهائيا.

يعمل اليخت عن طريق نفس بطاريات السيارات الكهربائية تسلا، وتبلغ تكلفته أربعة ملايين جنيه إسترليني، بحسب ما نشرته "يخت هاربور".

Silent 80, the luxury 24-metre catamaran powered by solar energy https://t.co/g9cM0NoAYx pic.twitter.com/AVggDNpqPF — BM Mediterranean Boat (@Barcheamotore) March 5, 2019

​ويتسع اليخت الجديد لعشرة ضيوف في خمس مقصورات، ويعتبر مثاليا لمليونير صديق للبيئة، والذي يفضل أن يبحر في سلاسة تامة، غير مسبب أي ضوضاء أو تلوث.

يحتوي اليخت على 70 لوحا شمسيا، تمده بالطاقة، وتم إنشاؤه من قبل شركة نمساوية، هي الوحيدة في العالم التي تنتج القوارب التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية.

وتم بيع أربع نسخ من اليخت، على الرغم من أنه لا يزال قيد الإنشاء في أنكونا بإيطاليا، ومن المتوقع تسليم النموذج الأول أوائل العام 2020.

ويسمح نظام الدفع الكهربائي له بالوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 10 عقدات دون سماع أي ضوضاء.