تسجيل
17:31 07 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    منازل القرية المهجورة مغطاة بالنباتات الكثيفة في قرية هوتاون على جزيرة شينغشان بإقليم تشيجيانغ الشرقي الصيني، 1 يونيو/ حزيران 2018

    قرية تستخدم "لغة الطيور" بين البشر

    © AFP 2018 / Johannes Eisele
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 20

    تمتاز كل دولة ومدينة أو حتى قرية عن غيرها من الأماكن في العالم بثقافة ولغة وعادات وتقاليد محفورة عند شعوب الأماكن المذكورة، حيث تجد الاختلاف والتنوع عنوانا جذابا و مثيرا للاهتمام.

    ومن هذه الأماكن الفريدة من نوعها هي قرية "جاناتشي" التركية التي اكتسبت شهرة عالمية واسعة بسبب عادات وتقاليد مواطنيها الذين استطاعوا حل مشكلة التواصل بين بعضهم البعض منذ أكثر من 400 سنة وذلك بسبب المسافات الشاسعة بينهم، فابتكروا طريقة "الصفير" مثل الطيور والتي سميت فيما بعد "لغة الطيور".

    واعتمد أهالي القرية على اللغة الصفير وتناقلتها الأجيال، حيث بدأوا باستخدام مقاطع الكلمات للتواصل فيما بينهم بدلا من الصراخ وتكبد عناء ومشقة الانتقال إلى الشخص للتحدث معه. واستوحى بذلك أهالي القرية اللغة من الطيور التي اعتبروها قادرة على ايصال الصوت بشكل دقيق.

    ومع السنوات ابتكر أهالي القرية جمل من لغة "الصفير" للتخاطب فيما بينخم ونقل الأخبار المختلفة أو حتى طلب شيء معين، كما تمكنوا من  صياغة أحاديث وكلمات من خلال لغة الصفير نفسها.

    وبحسب أهالي القرية التركية، فإن لغة الصفير هي لغة سريعة وتصل بدقة إلى صاحبها ويمكن في بعض الأحيان أن تصل عبر الجيران الذي يكررون اللنغمة لإيصاله للشخص المطلوب، وأسهمت هذه اللغة بتوطيد العلاقة بين الأهالي الذين أصبحت تربطهم علاقات عائلية واجتماعية مهمة بعد كل هذه السنوات.

    لكن مع وصول الكهرباء وظهور الهواتف المحمولة بدأت لغة "الصفير" تفقد بريقها خصوصا بين الشباب الذين باتوا يعتمدون على التكنولوجيا للتخابر ونقل المعلومات والتحدث مع أصدقائهم.

    لكن السلطات المحلية في القرية تحاول جاهدة الحفاظ على لغة الطيور وجعلها أكثر شعبية بين الشباب من خلال تنظيم مهرجانات وحفلات سنوية لتعزيز لغة الصفير وتشجيع الشباب على تعلمها لكي لا تنسى مطلقا.

    انظر أيضا:

    قبل مواجهة الشياطين النارية... محمد صلاح يكشف "لغة" كلوب السرية داخل ليفربول
    لافروف حول الموقف الأوروبي من فنزويلا: محاولة لفرض لغة الانذار
    السعودية تعترف باستخدام السوشيال ميديا بـ16 لغة لحسم هذه المعركة
    رئيس وزراء قطر الأسبق: نسمع لغة منحطة فى الخليج
    هذا ما كشفه خبراء "لغة الجسد" بعد تحليلهم لصورة ترامب وزوجته في الكريسماس
    الكلمات الدلالية:
    تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2019 - جناح شركة Aurus (أوروس) الروسية والمدير العام للشركة غيرهارد هيلغيرت خلال التقديم
    معرض جنيف الدولي و"أوروس" الروسية تظهر بإطلالتها البرونزية
    ترامب سوف يفتقد كلينتون في الساحة السياسيىة
    ترامب سيفتقد كلينتون في الساحة السياسية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك