ابنة مايكل جاكسون ترد على فيلم وثائقي اتهم والدها بالاعتداء جنسيا على أطفال

ردت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، على الفيلم الوثائقي الجديد، الذي يتناول شهادات من ضحايا زعم أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية من والدها.

وردت جاكسون، عبر حسابها بموقع "تويتر"، على ما نشرته مجلة وجهت لها تغريدة تضمنت تصريحات لابنة جاكسون بأنها "تعتقد أن والدها بريء من تهم الاعتداء الجنسي الموجهة إليه في الفيلم".

وقالت جاكسون "في الواقع أنا لم أقدم أي تصريحات رسمية بعد، خاصة فيما يتعلق بتأثير الفيلم على حياتي المهنية".

if everyone reacted this way towards articles, they’d stop making lies and start writing actual news https://t.co/wWB4Jm1IGL — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) ٧ مارس ٢٠١٩

​وتابعت "على الأقل هذا مقالكم لم يكن عبارة عن مقال مقرف وهجومي"، في إشارة إلى التقارير الصحفية التي هاجمت والدها.

وأضافت "أنتم تأخذون حياتي على محمل الجد أكثر مما أفعل أنا!".

y’all take my life more seriously than i do. calm yo tittaaaaysss — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) ٧ مارس ٢٠١٩

​وكان ورثة "ملك البوب" الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، انتقدوا فيلما وثائقيا جديدا، يتضمن اتهامات للمطرب الشهير بالاعتداء جنسيا على أطفال بوصفه "محاولة بائسة ووقحة" أخرى للتربح من شهرته.

وقال القائمون على مهرجان "صندانس" للأفلام المستقلة وشبكة "إتش بي أو" إن الفيلم الوثائقي "الخروج من نيفرلاند"، سيعرض خلال المهرجان هذا الشهر، كما ستعرضه "إتش بي أو" والقناة الرابعة البريطانية في فصل الربيع، وفقا لرويترز.