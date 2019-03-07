بالفيديو... سوزان نجم الدين عن اتهامها بالعري: أنا محجبة من الداخل

ردت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، على تعرضها للعديد من الانتقادات، بسبب ارتدائها ملابس كاشفة وقصيرة، وكذلك بالحرية المتجاوزة.

وأكدت في لقاء لها مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، أن إطلالتها ليست غير أخلاقية، مشيرة أن العالم كله يرتدي فساتين قصيرة.

وأضافت أنها من عائلة محافظة ولكن ليس إلى درجة التزمت.

وقالت: "أنا إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر من الخارج، فالدين يتمثل في الأخلاق، ولكن هناك بعض الناس الذين يحكمون علي من كم القماش الذي أرتديه".

وفيما اعترفت سوزان نجم الدين، أنها لم تشعر بالارتياح من بعض إطلالالتها في بعض المهرجانات الفنية العربية، فأوضحت أن هذا يعود إلى أن اختارتها بسبب تعجلها نظرا لضيق الوقت.