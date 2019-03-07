بالصور والفيديو... رجل حامل يلد أول أطفاله

وضع رجل متحول جنسيا في العشرينيات من العمر، في الولايات المتحدة، أول أطفاله.

أنجب وايلي سمبسون، الذي يبلغ عمره 28 عاما، ويعيش في ولاية تكساس الأمريكية، صبيا من رفيقه ستيفن جايت، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© Sputnik . Vladimir Trefilov الرجال سيتمكنون من الولادة قريبا

وأنجب سمبسون مولوده الأول في قسم الطوارئ، وأسماه مع رفيقه "روان"، في شهر أيلول/ سبتمبر 2018، وكان يبلغ وزنه 7 أرطال.

وقد أنجب وايلي، الذي لا يزال لديه مهبل وأعضاء أنثوية، عن طريق الخضوع لجراحة قيصرية.

وعلى الرغم من خضوعه لعلاج بهرمون الذكورة "التستوستيرون"، وإخبار الأطباء له بأنه لا يمكن أن يحمل، مع توقف الدورة الشهرية لديه، فقد اكتشف الزوجان أن سمبسون حامل في شباط/ فبراير 2018.

واكتشف وايلي أنه حامل في 11 أسبوعا، بعد أن عانى من غثيان الصباح.

وأجرى سمبسون عملية تحول جنسي من الأنوثة إلى الذكورة وهو في سن 21 عاما.

لكن يعترف سمبسون أنه لن يكرر الحمل مرة أخرى، بعد تلقيه "إساءة يومية" من جانب الغرباء، بسبب ظهوره في الأماكن العامة وهو ببطنه المنفوخة قبل الولادة.