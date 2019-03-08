شاهد... أصغر حقيبة يد نسائية في العالم

أثارت حقيبة يد نسائية موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حجمها الصغير جدا.

ظهرت الحقيبة في أسبوع الموضة في باريس، والتي اعتبرها الكثير أنها أغربحقيبة يد نسائية، مشيرين إلى أنها لا تصلح لأي شيء.

When you say you carry “little to no” emotional baggage. @jacquemus pic.twitter.com/AmF9SisAB2 — COVETEUR (@Coveteur) February 25, 2019

​أطلق على الحقيبة الغريبة اسم "Le Mini Chiquito"، وهي من ماركة "جاكيموس" أكبر حدث في أسبوع الموضة في باريس.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحقيبة هي نسخة مصغرة جدا من حقيبة "لو تشيكيتو"، التي يبلغ سعرها 500 دولار، وباعت الماركة عشرات الآلاف منها في العام الماضي.

ويصل طول الحقيبة 5.2 سم فقط، ولم تحدد الماركة سعرها بعد، وعلق البعض أن "الحقيبة تبدو سخيفة" لكنهم وقعوا في حبها.

وقام أحد محرري الموضة بتحديد خمسة استخدامات للحقيبة من بينها خيط الأسنان، واقترح البعض أنها ستكون مناسبة لحمل حبتين من المسكن.