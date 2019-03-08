اليوم العالمي للمرأة... 10 تركيات يقدن مترو إسطنبول

وتصادف بث الخبر الذي نشرته وكالة "الأناضول" التركية، في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام.
ونقلت الوكالة عن بيرغل أدا، 47 عاما،، أنها "بدأت العمل سائقة مترو عام 2006، بعد نجاحها في اختبارات عقب تدريبات استمرت 4 أشهر، لتكون ثاني سيدة تقود المترو في إسطنبول".
وقالن أدا إنها "تلقت دعما كبيرا من زوجها وأبنائها، لمزاولة مهنة كان يعتقد أنها تناسب الرجال أكثر من النساء، إلا أنها تشعر الآن بالسعادة لأنها تقدم خدمات لملايين من سكان إسطنبول".
#تركيا.. 10 سيدات يقدن مترو #إسطنبول إلى جانب الرجال— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 8, 2019
#يوم_المرأة_العالميhttps://t.co/YaDzUJ6G6f pic.twitter.com/PSsHFEakng
وأضافت أن "المهنة تتطلب كثيرا من الالتزام"، مشيرة إلى أنها تتطلب الخروج إلى العمل باكرا، والعودة في وقت متأخر ليلا أحيانا.
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