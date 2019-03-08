اليوم العالمي للمرأة... 10 تركيات يقدن مترو إسطنبول

بعد أن كانت شبكة مترو الأنفاق في مدينة إسطنبول التركية تضم سيدة واحدة منذ عام 1994، وصل عدد السائقات الآن إلى 10 سيدات تركيات.

وتصادف بث الخبر الذي نشرته وكالة "الأناضول" التركية، في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام.

© REUTERS / Osman Orsal تلفزيون.. مقتل شخص واحد على الأقل جراء العمل الإرهابي في مترو أنفاق إسطنبول

وذكرت "الأناضول" أن 10 سيدات تركيات، تعملن سائقات ضمن شبكة المترو في المدينة المزدحمة، ويقدمن خدماتهن في نقل ملايين الناس إلى جانب زملائهن الرجال.

ونقلت الوكالة عن بيرغل أدا، 47 عاما،، أنها "بدأت العمل سائقة مترو عام 2006، بعد نجاحها في اختبارات عقب تدريبات استمرت 4 أشهر، لتكون ثاني سيدة تقود المترو في إسطنبول".

وقالن أدا إنها "تلقت دعما كبيرا من زوجها وأبنائها، لمزاولة مهنة كان يعتقد أنها تناسب الرجال أكثر من النساء، إلا أنها تشعر الآن بالسعادة لأنها تقدم خدمات لملايين من سكان إسطنبول".

​وأضافت أن "المهنة تتطلب كثيرا من الالتزام"، مشيرة إلى أنها تتطلب الخروج إلى العمل باكرا، والعودة في وقت متأخر ليلا أحيانا.