قصة حب مشجع مكسيكي وفتاة روسية التقيا في كأس العالم تتنتهي بالفراق

قال المشجع المكسيكي، ميغيل مينورو الذي خطب فتاة روسية من يكاتيرينبورغ كريستينا شيستاكوفي أثناء كأس العالم في يوليو تموز عام 2018 إن قصته الرومانسية انتهت بالفراق.

وسافر مينورو مع أصدقائه إلى روسيا في الصيف من أجل تشجيع فريقه، وتعرف قبل المباراة على كريستينا من يكاتيرنبورغ، وتبادلا أرقام الهواتف والتقيا عدة مرات قبل المباراة النهائية وعرض عليها الزواج. ووافقت كريستينا وكان يتوجب عليها في أغسطس أب السفر إلى المكسيك من أجل التعرف على أقاربه والتحضير لحفل الزفاف.

وقال مينورو لوكالة "سبوتنيك": "انتهت القصة بالفراق. كريستينا تدرس في جامعة في يكاتيرنبورغ، وأنا أدرس الماجستير في سان فرانسيسكو. لم يقم حفل الزفاف، كل واحد منا اختار طريقه الخاص".

ووفقا له، لم تسافر الفتاة إلى المكسيك كما اتفقا، لذلك قرر زيارتها بنفسه في يكاتيرينبورغ، ولكن العلاقة لم تنجح.

واختتم مينورو حديثه قائلا: "لا يجب أن تكون قصة الحب بنهاية سعيدة دائما. ربما سأتزوج امرأة روسية أخرى في يوم من الأيام".