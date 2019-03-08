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15:33 08 مارس/ آذار 2019
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    مايكل جاكسون

    "عائلة سيمبسون" تستغني عن صوت نجم الروك الراحل مايكل جاكسون

    © AP Photo / Cliff Schiappa
    منوعات
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    قال منتج مسلسل "عائلة سيمبسون" لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه قرر سحب حلقة قديمة من المسلسل يظهر بها صوت المغني مايكل جاكسون من أي عرض مستقبلي للمسلسل بعدما أشار فيلم وثائقي إلى ارتكاب نجم موسيقى البوب الراحل انتهاكات بحق أطفال.

    قال المنتج جيمس إل. بروكس للصحيفة "من الواضح أن هذا هو الخيار الوحيد".

    عائلة سيمبسون
    © AP Photo / Fox
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    ويظهر مايكل جاكسون بصوته في حلقة بالموسم الثالث من المسلسل الكارتوني الشهير في عام 1991 تحمل عنوان (ستارك ريفينج داد)، وجسد جاكسون بصوته شخصية مريض في مستشفى للأمراض النفسية يعتقد أنه نجم بوب.

    ولم يتسن الحصول على تعقيب مفصل من ممثلين إعلامين للمسلسل، بحسب مانقلت "رويترز".

    وفي الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "الخروج من نيفرلاند" (ليفنج نيفرلاند) يقول شابان إن جاكسون صادقهما وتحرش بهما عندما كانا في السابعة والعاشرة من العمر في مطلع التسعينيات.

    وأثار الفيلم حالة من الصدمة وعدم التصديق عند عرضه على محطة (إتش.بي.أو) الأمريكية يومي الأحد والاثنين، وأوقفت بعض المحطات الإذاعية في كندا وهولندا بث أغاني جاكسون بعد عرض الفيلم.

    ووصفت عائلة جاكسون الفيلم الوثائقي والتغطية الإخبارية للاتهامات بأنها "إعدام شعبي دون محاكمة" وأضافت أنه "بريء 100 بالمئة".

    ورفع ورثته دعوى قضائية ضد محطة (إتش.بي.أو) في فبراير/ شباط وقالوا إن عرض الفيلم انتهك اتفاقا يقضي بعدم تشهير المحطة بجاكسون.

    وفي عام 2005 تم تبرئة المغني الذي توفي في عام 2009 من تهمة التحرش بفتى عمره 13 عاما في مزرعته في نيفرلاند بكاليفورنيا، وليس لهذا الفتى صلة بالفيلم الوثائقي.

    وفي عام 1994 توصل جاكسون لتسوية في قضية تحرش جنسي تتعلق بفتى آخر في نفس السن.

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    الكلمات الدلالية:
    مغني, مسلسل, عائلة سيمبسون, مايكل جاكسون, أمريكا
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