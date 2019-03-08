تكريم مخرج صيني في ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

ويشهد حفل ختام المهرجان حضور كل من د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ود.إيناس عبد الدايم والكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة "نون" والممثلات المصريات عبير صبري وانتصار وألفت عمر، بالإضافة إلى أعضاء لجان التحكيم، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم في منتجع "بورتو شرم".

© AP Photo / ASSOCIATED PRESS بالصورة... وضع تمثال لسعاد حسني في شرم الشيخ

ومن المقرر أن يتضمن الحفل تكريم المخرج الصيني، شيه فيي، رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب توزيع جوائز الأفلام الطويلة والتسجيلية والتحريك، كما ستقوم الفرقة الصينية وفرقة تتارستان بتقديم فقرات غنائية خلال الحفل.

ومهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي ويقام في مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر، ويستمر في الفترة من 2 إلى 8 مارس/آذار الجاري، وتم إهداء هذه الدورة للفنانة سعاد حسنى حيث يأتي تعبيرا عن التقدير لهذه الفنانة التي أثرت في السينما المصرية.