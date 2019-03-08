بالفيديو... إعلامية سعودية توثق مشهدا خطيرا في الرياض

وثقت الرجب، بواسطة هاتفها المحمول، مشهد تهور بين سائقين في حي عرقة بالرياض، كاد أن يتسبب في حادث على الطريق.
وأظهر المقطع الذي نشرته الإعلامية السعودية عبر حسابها بموقع "تويتر"، لحظات عناد بين سائقين أراد كل منهما أن يسبق الآخر من أجل التضييق عليه.
#هنقرستيشن_يوصّل_ببلاش— إيمان الرجب (@e_alrajab) March 7, 2019
مو معقول ماشين بأمان الله في السيارة يطلعلنا ناس متهوره في الشارع ومرتين مو مره بحي عرقه ، اش ذنب الناس اللي ماشيه بالطريق ؟ #مؤتمر_السلامة_المروريه لاقولنا حل ،،
اللهم احفظنا بحفظك @eMoroor @tmclebanon pic.twitter.com/6w1Clb4yXt
وعلقت الرجب قائلة "مو معقول ماشين بأمان الله في السيارة يطلعلنا ناس متهورة في الشارع".
وتابعت "ومرتين مو مرة بحي عرقة، اش ذنب الناس اللي ماشيه بالطريق؟".
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