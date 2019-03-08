مفاجأة صادمة... "واتسآب" يحظر عدد من المستخدمين ويلغي سجل دردشاتهم

فوجئ بعض مستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر، "واتسآب"، بحظرهم من المشاركة عبر منصته، بل وتلقوا تحذيرا من احتمالية حذف سجل دردشاتهم بالكامل.

ونشر "واتسآب" مؤخرا مدونة خاصة به، يحذر فيها من استخدام نسخ غير أصلية منه تحمل اسمه وعلامته التجارية، وفقا لموقع "مترو" البريطاني.

© AP Photo / Patrick Sison منافس "واتسآب" الرئيسي يوجه له ضربة قاتلة

ونوه التطبيق أنه في حال شعور المستخدمين أن النسخة التي لا يستخدموها مقلدة، لابد عليهم أن يحفظوا نسخا احتياطيا من سجل دردشاتهم إلى النسخة الأصلية، وذلك لاحتمالية فقدانه كعقاب لهم.

وقالت "واتسآب" في تحذيره، الذي شاركه موقع "وابيتاإنفو": "إذ تلقيت رسالة تحمل جملة (لقد تم حظر حسابك) فهذا يعني أنك تستخدم نسخة غير مدعومة من التطبيق، وفي هذه الحالة لابد أن تقوم بتنزيل النسخة الرسمية لكي تتمكن من مواصلة "واتسآب".

وأشارت "واتسآب" لمستخدميها إلى عدم تحميل النسخ المقلدة التي تحمل اسم "جي بي واتسآب" و"واتسآب بلس"، والمتوافرة على متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات الذكية، موضحة أنها مدعومة من جهات خارجية وتنتهك بنود الخدمة، كما أن "واتسآب" لا يستطيع التحقق من ممارسات الأمان الخاصة بها.

وتوفر النسخ المزيفة من "واتسآب" عدم ترقيات غير رسمية، إذ يتيح "جي بي واتسآب" للمستخدمين على سبيل المثال القيام بأي فعل تجاه دردشاتك الخاصة، ومنها إعداد ردود تلقائية عندما لا ترغب في التحقق من هاتفك، أو إنشاء سجل كامل لأوقات الاتصال وتسجيل الخروج الخاصة بدردشاتك مع أي من جهات اتصالك.

GB WhatsApp – GB WhatsApp app download with full information https://t.co/Ur1FLeHFj9 pic.twitter.com/39kulOfgem — Apna Smartphone (@ApnaSmartphone) March 2, 2019

ومن أجل التحقق من توافر النسخة الأصلية والرسمية من "واتسآب" على هاتفك الذكي، فلابد من فتح التطبيق، ثم الذهاب إلى "More Options" ثم "الإعدادات"، ثم الذهاب إلى "Help" وأخيرا "App Info".

وفي حال أن اكتشفت أنك تملك نسخة "جي بي واتسآب"، فلابد ومن الضرورة اتباع الخطوات التالية:

— انتظر حتى انتهاء فترة حظرك المؤقت المؤقت الخاص بك. إذ سيكون هناك عداد يوضح لك متى ستنتهي فترة الحظر.

— قم في "جي بي واتسآب" بالضغط على "More Options" ثم "Chats" ثم "Back up Chats".

— انتقل بعدها إلى إعدادات هاتفك ثم اضغط على "الإعدادت" ثم "Storage" ثم "Files".

— ابحث على ملف "جي بي واتسآب" واضغط عليه لاختياره، ثم في الجهة اليمنى الأعلى من الشاشة اختر "More" ثم أعد تسمية اسم التطبيق إلى "واتسآب" فقط.

— قم بتحميل "واتسآب" الأصلي من متجر "غوغل بلاي"، وبعد أن تقم بتعريف رقم هاتفك الذكي، ستظهر لك شاشة "Back up found" ثم اضغط "Restore" ثم "Next"، لكي تتمكن من تحميل سجل دردشاتك الحالية.