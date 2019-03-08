فقط في أمريكا... فوز عنزة بمنصب سياسي

ونالت العنزة "لينكولن" منصب عمدة بلدة فير هيفن في ولاية فيرمونت الأمريكية، بعد تفوقها على مرشح آخر، هو كلب يدعى "سامي"، بفارق 3 أصوات فقط.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov اتهام رجل باغتصاب عنزة ويدافع عن نفسه: حصلت على إذنها أولا

وجرت العادة ألا يتولى منصب العمدة في بلدة فير هيفن البشر.

وصرح مدير البلدة، جو غونتر، لصحف محلية: "قمنا بهذه الخطوة في الأساس بهدف جمع التبرعات والقيام بتحسينات في المدارس داخل البلدة لكنها تحولت إلى درس حضاري صغير للأطفال"، عبر "دعوتهم للتصويت والانخراط في البلدة".

Vermont Town Elects Goat as Honorary Mayor: During its time as mayor, Lincoln will be expected to attend local events, such as marching in the Memorial Day parade wearing a custom-made sash. https://t.co/fQOrgmNrBu TheResistance pic.twitter.com/MUtnPWBaP7 — Patrick (@cahulaan) March 8, 2019

وتقع فير هيفن على طول حدود ولاية فيرمونت مع نيويورك، ويبلغ عدد سكانها نحو 2500 نسمة.