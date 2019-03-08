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18:43 08 مارس/ آذار 2019
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    إليسا

    في يوم المرأة العالمي... إليسا توجه دعوة واحدة لكل نساء العالم

    © Photo/ Facebook/ ElissaFans
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    وجهت العديد من الفنانات العرب، رسائل خاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم الجمعة 8 مارس/آذار الجاري، والتي حازت على إعجاب وتقدير متابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

    نانسي عجرم

    غردت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر حسابها على "تويتر": المرأة مش يوم وبس، المرأة بتعطي الحياة وهي الحياة. هي الأم، البنت والأخت هي العاملة،الحكيمة والوزيرة. بتمنى من كل امرأة تكون إنسانة قادرة وقوية، صامدة وواعية، تعرف قيمة حريتها وتتصرف معها بحكمة تيكون الاتزان شعار مجتمعاتنا وأسلوب حياة للأجيال الجاية".

    سيرين عبد النور

    غردت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها على "تويتر": "قولي له أنا حنونة صبورة ومثقفة، أنا قوية ذكية وأحل مشاكلي بنفسي… وان احتجت أي مساعدة فأنا هنا لأنني امرأة".

    علا الفارس

     

    أمام الإعلامية الأردنية عر الفارس، فغردت عبر حسابها على "تويتر": لا أرحم ولا ألطف من الأنثى حين تقترب منك.. تغنيك روحاً.. وتكفيك حباً.. وتمنحك مدداً.. هي كفاء عن كل أحد.. وعِوضٌ عن كل مفقود.. تعلمك الحب والحياة والغناء والرقص.. وإن ضعف جسدك وانزوى ظلك".

     

    إليسا

    حرصت المطربة اللبنانية إليسا على توجيه دعوة واحدة لكل نساء العالم هي: "المرأة ليست نصف المجتمع فحسب. المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية. في يوم المرأة العالمي، دعوة واحدة لجميع النساء في العالم: لا تسكتن عن حق مقدس أبدا".

    هند صبري

    كتبت الممثلة التونسية هند صبري عبر حسابها على إنستغرام": "كل عام و نحن بخير.. كل عام و نحن قويات ، ناجحات ، فعالات. كل عام و نحن نغير العالم إلى مكان أرقى وأفضل".

    إسعاد يونس

    كتبت الممثلة والمنتجة ومقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، إسعاد يونس عبر حسابها على "إنستغرام"، بمناسبة "يوم المرأة العالمي": الست هي حكاية كل بيت، الأم اللي تسأل عليها أول ماتدخل بيتكم والأخت اللي تبقي الركن الحنين والبنت اللي تسندك وتبقي بميت راجل.. في يوم المرأه العالمي شكرا ليكم".

    ويعد اليوم العالمي للمرأة بمثابة اعتراف بإنجازات المرأة دون النظر إلى جنسيتها أو لغتها أو دينها أو ثقافتها أو بيئتها السياسية والاقتصادية.

    وبرز هذا اليوم مع ظهور أنشطة الحركة العمالية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية ودول القارة الأوروبية. ففي مثل هذا اليوم من عام 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها. ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

    غوغل
    © REUTERS / Hannah Mckay
    "غوغل" يحتفل بيوم المرأة العالمي" بـ 13 اقتباس
    وفي 8 مارس/آذار 1908، عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود".

    وطالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. وشكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف، رفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909 وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوروبية إلى تخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة.

    ومنذ تلك السنوات المبكرة، كان لليوم الدولي للمرأة بعده العالمي الجديد للنساء في الدول النامية والمتطورة على السواء. وساعد نمو حركة اليوم العالمي للمرأة — التي عزز منها عقد أربعة مؤتمرات أممية في ما يخص المرأة وقضاياها — في جعل هذا الاحتفال فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية.

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    الكلمات الدلالية:
    اليوم العالمي للمرأة, يوم المرأة العالمي, مشاهير, إنستغرام, تويتر, سيرين عبد النور, هند صبري, نانسي عجرم, علا الفارس, إليسا, لبنان, تونس, الأردن, مصر
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