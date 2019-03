في يوم المرأة العالمي... إليسا توجه دعوة واحدة لكل نساء العالم

View this post on Instagram

كل عام و نحن بخير.. كل عام و نحن قويات ، ناجحات ، فعالات. كل عام و نحن نغير العالم إلى مكان أرقى و أفضل. #يوم_المرأة_العالمي Happy #internationalwomensday to all of you beautiful, strong, empowered, intelligent women out there! We Rock 💃🏽

