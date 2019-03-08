بعد تخطيه حاجز الـ 250 مليون... محمد رمضان يستعد لـ "أقوى حفلة في مصر"

يستعد الفنان المصري، محمد رمضان، لإحياء أول حفل غنائي له، بعد أن حققت أغانيه المنفردة ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويشهد الحفل بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" عليه، على أول تعاون لع مع شركته "مزيكا" وشركة "ميديا سكوب"، التي تتولى تنظيم الحفل في يوم 29 مارس/آذار الجاري.

وسيقام أول حفل غنائي لمحمد رمضان في مركز المنارة في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

ويقوم كلا من محمد محسن جابر ونبيل السويسى بتحضيرات خاصة للحفل تحدث لأول مرة فى مصر من حيث التجهيزات والإخراج وحتى شكل الدعاية، لكي يكون الأضخم في الحفلات في مصر.

ودشن محمد رمضان هاشتاغ للحفل عبر صفحته الشخصية هو #أقوى_حفلة_فى_مصر، وذلك للترويج له.

ويأتي قرار محمد رمضان بإحياء أول حفل غنائي له، بعدما تخطت أغانيه المنفردة "أقوى كارت في مصر" و"نمبر وان" و"مافيا" و"الملك" حاجز الـ 250 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

على الجانب الآخر، ينافس محمد رمضان في موسم دراما رمضان 2019، بمسلسل "زلزال"، والذي تشاركه بطولته الممثلة المصرية، حلا شيحة.