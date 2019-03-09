وفاة مأساوية لملكة جمال الكون في عيد ميلادها العشرين (صورة)

وأعلنت عائلة عارضة الأزياء الهولندية وفاتها عن عمر لا يتجاوز 20 سنة، على صفحتها الرسمية في موقع "إنستغرام"، قائلة: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس/آذار عند الساعة العاشرة و47 دقيقة".
وأضافت العائلة: "إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل".
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Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden. Het is super onwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is. Onze harten zijn gebroken💔 Nogmaals willen we jullie allemaal bedanken voor alle steun en hartverwarmende berichten. ——————————————————————————- Our pearl, our everything passed away on Wednesday evening March 6th at 22:47. It is incredibly surreal that our dearly beloved Lotte is not around us anymore. Our hearts are truly broken💔 We would like to thank you all again for all the support and heartwarming messages.
وظلت ملكة جمال الكون للمراهقات لسنة 2016 لمدة أسبوعين في غيبوبة إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى. وبعدما أصيبت أعضاء جسمها بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل، وافقت العائلة على إزالة الأجهزة التي تبقي الابنة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونيخ الألمانية.
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